Житель Башкирии совершил суицид между могилами дочери и жены

Житель села Арсеново Зианчуринского района Башкирии наложил на себя руки между могилами своей супруги и дочери. По данным издания «Зианчуринские зори», его тело было обнаружено на местном кладбище. Случай произошел в сентября, а известно о нем стало известно лишь сейчас.
Как сообщает издание, причиной случившегося могла послужить ссора между погибшим и его сожительницей. Свидетелями семейной драмы стали соседи и глава поселения. Погибший начал угрожать своей сожительнице, что покончит с собой, если она не прекратит его ревновать. Глава сельсовета пытался успокоить мужчину, но это не помогло.
Через какое-то время житель села отправился на кладбище, где похоронены его дочь и бывшая жена, и покончил с собой между могилами двух близких людей. Со слов сельчан, дочь погибшего умерла в детстве, а жена скончалась из-за болезни.
В издании отмечают, что в Зианчуринском районе в последнее время известно еще как минимум о двух попытках суицида местных жителей.
К слову, Зианчуриский район часто попадает в сводки как район с наибольшим количеством самоубийц в Башкирии. В 2019 году Минздрав Башкирии привел более конкретные названия районов, где зафиксировано наибольшее количество суицидов за последние несколько лет: Абзелиловский, Зианчуринский, Зилаирский, Калтасинский, Караидельский, Мишкинский, Миякинский и Хайбуллинский.