В Уфе пройдет суд над мужчиной, который избил двух врачей

В июле 2021 года мужчина, поступивший в больницу с отравлением, избил двух врачей. Следователи завершили расследование и направили материалы дела в суд.

Следователи завершили расследование уголовного дела о нападении на двух врачей из 21 больницы Уфы. В пресс-службе ведомства сообщили, что 36-летний житель Югры обвиняется в умышленном причинении среднего и легкого вреда здоровью и хулиганстве. Случай произошел еще в июле 2021 года. В приемное отделение привезли пациента с отравлением неизвестным веществом. Когда врачи попытались оказать помощь мужчине, он вырвался и набросился на токсиколога и сломал ей руку. На помощь врачу поспешил реаниматолог, но пациент избил и его. У второго врача после нападения диагностировали черепно-мозговую травму. После инцидента мужчина с отравлением покинул больницу, но вскоре был задержан сотрудниками полиции. На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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