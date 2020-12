В Башкирии в результате взрыва скончалась еще одна сотрудница предприятия «Авангард». Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил председатель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.

По словам чиновника, взрыв произошел в результате воспламенения пороха. Напомним, трагедия произошла 23 ноября во время переработки на горизонтальный вальцах. Ранее, согласно оперативной информации, в результате несчастного случая погибла 45-летняя сотрудница – ученица дробильщика. Еще две женщины получили травмы. Как выяснилось, одна из них скончалась в больнице.

