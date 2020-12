У жительницы Москвы из квартиры украли пятнадцать миллионов рублей.

Газета “Известия” сообщает, что в правоохранительные органы обратилась жительница столицы с заявлением о краже. По ее словам, у нее украли сумочку, в которой находились двести тысяч долларов. Сумочка находилась в квартире, а дверь, предположительно, была открыта - злоумышленник воспользовался этим. В настоящее время обстоятельства произошедшего и личность преступника устанавливается.

