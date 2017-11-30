В Уфе нетрезвый пехотинец сломал дверь саперной лопатой и махал гранатой

Так в одном из домов в северной части Уфы отметили День морской пехоты.

В Орджоникидзевском районе Уфы в подъезде дома на улице Комарова нетрезвый мужчина устроил переполох, начав ломать дверь одной из квартир. Перепуганные жильцы вызвали стражей порядка. Прибывший наряд Росгвардии утихомирил буяна и прояснил ситуацию.

Как оказалось, взлом двери стал одним из эпизодов бурного празднования Дня морской пехоты. Задержанный мужчина пояснил, то посреди застолья он не смог дозвониться до своей подруги и решил проверить, где она находится. Поскольку ему не открывали, отставной пехотинец решил взломать дверь при помощи саперной лопатки. После прибытия патруля выяснилось, что хозяйка квартиры вместе со своим нервным ухажером уже продолжили праздник у других соседей. По поводу испорченной двери дама никаких претензий предъявлять не стала.

Но вскоре после того, как группа задержания уехала из этого дома, вызов повторился. Оказалось, что неугомонный пехотинец отправился выяснять отношения с соседями, которые позвонили в полицию в первый раз. Дебошир стал ломиться к ним в дверь, угрожая гранатой.