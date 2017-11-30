В Уфе директор организации обманул школу-интернат, похитив 700 тысяч рублей
Сегодня, 11:30Происшествия
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вместо обещанной качественной техники директор подсунул учащимся дешевку.
31-летний учредитель и коммерческий директор ООО «МедиаПроект - Уфа» обвиняется за совершение преступления по статье «Мошенничество в крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Обвиняемый заключил контракт от имени организации с Уфимской коррекционной школой-интернатом, где учатся дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. По договору компания должна была предоставить для учащихся 47 принтеров ценой 1,1 миллион рублей, но коммерческий директор предоставил технику другой модели, стоимостью в три раза ниже оговоренной.
Учредитель похитил более 700 тысяч рублей, предъявив липовые накладные и получив оплату в полном объеме.
Уголовное дело рассмотрит Советский суд Уфы.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей