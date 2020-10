35-летнего жителя Уфы обвиняют в уничтожении материалов уголовное дела. Прокуратура направила обвинительный акт в суд.

По версии дознания, в мае обвиняемый в здании Калининского районного суда знакомился с уголовным делом по его обвинению в краже. При рассмотрении материалов мужчина вырвал часть документов и ручкой исправил текст. Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело будет направлено в суд Уфы для рассмотрения.

