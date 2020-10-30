В Уфе скончалась преподаватель башкирского медуниверситета Галия Тимирханова

В Уфе скончалась преподаватель башкирского медуниверситета Галия Тимирханова

Вчера, 11:06ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: БГМУ группа Вконтакте
Накануне, 29 октября, в возрасте 58 лет от болезни скончалась Галия Тимирханова. Она работала преподавателем на кафедре фармацевтической химии в БГМУ.

Смерть научного сотрудника стала неожиданной неприятной новостью для коллег и студентов. О ней отзываются, как о человеке, отличавшимся терпимостью, мудростью и пониманием, всегда готовой прийти на помощь и поддержать в трудную минуту.

— Соболезнования родным и близким. Одна из лучших преподавателей нашего вуза, строгая, но справедливая, очень нравилась нам. Не верится, пишет одна из учениц в соцсетях.

Напомним, несколько дней назад от осложнений, вызванных коронавирусом, в инфекционном госпитале под Уфой скончалась учительница лицея №21 Элеонора Дударь.

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