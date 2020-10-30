В Уфе скончалась преподаватель башкирского медуниверситета Галия Тимирханова

Смерть научного сотрудника стала неожиданной неприятной новостью для коллег и студентов. О ней отзываются, как о человеке, отличавшимся терпимостью, мудростью и пониманием, всегда готовой прийти на помощь и поддержать в трудную минуту.
— Соболезнования родным и близким. Одна из лучших преподавателей нашего вуза, строгая, но справедливая, очень нравилась нам. Не верится, пишет одна из учениц в соцсетях.
Напомним, несколько дней назад от осложнений, вызванных коронавирусом, в инфекционном госпитале под Уфой скончалась учительница лицея №21 Элеонора Дударь.