В Уфе скончалась преподаватель башкирского медуниверситета Галия Тимирханова

Накануне, 29 октября, в возрасте 58 лет от болезни скончалась Галия Тимирханова. Она работала преподавателем на кафедре фармацевтической химии в БГМУ.

Смерть научного сотрудника стала неожиданной неприятной новостью для коллег и студентов. О ней отзываются, как о человеке, отличавшимся терпимостью, мудростью и пониманием, всегда готовой прийти на помощь и поддержать в трудную минуту. — Соболезнования родным и близким. Одна из лучших преподавателей нашего вуза, строгая, но справедливая, очень нравилась нам. Не верится, пишет одна из учениц в соцсетях. Напомним, несколько дней назад от осложнений, вызванных коронавирусом, в инфекционном госпитале под Уфой скончалась учительница лицея №21 Элеонора Дударь.

