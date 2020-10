В Уфе после столкновения с иномаркой перевернулась машина скорой помощи

Сегодня утром в столице Башкирии произошла авария с участием машины скорой помощи, сообщает отдел ГИБДД Уфы. В ДТП пострадали сотрудники «скорой».

На пересечении улиц Маршала Жукова и Новоженова столкнулись авто скорой помощи и «Audi Q7». От удара карета «скорой» перевернулась на бок. В аварии пострадали медработники: 24-летний молодой человек получил ушибы, а 59-летняя женщина с серьёзными травмами головы была госпитализирована. Известно, что на скорой помощи были включены мигалки. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии. Напомним, в конце августа в уфимской Черниковке произошла авария с участием скорой помощи, в которой пострадал годовалый ребёнок. Малыша перевозили на Газели «скорой», когда машина столкнулась с «Geely MK Cross». Ребёнка везли в 17 городскую детскую клиническую больницу с включенными мигалками.

Related news: В Уфе в аварию попала скорая с годовалым ребёнком

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter