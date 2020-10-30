В Уфе после столкновения с иномаркой перевернулась машина скорой помощи

На пересечении улиц Маршала Жукова и Новоженова столкнулись авто скорой помощи и «Audi Q7». От удара карета «скорой» перевернулась на бок. В аварии пострадали медработники: 24-летний молодой человек получил ушибы, а 59-летняя женщина с серьёзными травмами головы была госпитализирована. Известно, что на скорой помощи были включены мигалки. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.