В Уфе после столкновения с иномаркой перевернулась машина скорой помощи

В Уфе после столкновения с иномаркой перевернулась машина скорой помощи

Вчера, 16:42ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Сегодня утром в столице Башкирии произошла авария с участием машины скорой помощи, сообщает отдел ГИБДД Уфы. В ДТП пострадали сотрудники «скорой».

На пересечении улиц Маршала Жукова и Новоженова столкнулись авто скорой помощи и «Audi Q7». От удара карета «скорой» перевернулась на бок. В аварии пострадали медработники: 24-летний молодой человек получил ушибы, а 59-летняя женщина с серьёзными травмами головы была госпитализирована. Известно, что на скорой помощи были включены мигалки. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, в конце августа в уфимской Черниковке произошла авария с участием скорой помощи, в которой пострадал годовалый ребёнок. Малыша перевозили на Газели «скорой», когда машина столкнулась с «Geely MK Cross». Ребёнка везли в 17 городскую детскую клиническую больницу с включенными мигалками.

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