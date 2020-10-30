Умер народный артист Башкирии Ратмир Бадретдинов

Умер народный артист Башкирии Ратмир Бадретдинов

Вчера, 11:42ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: Facebook
Сегодня стало известно о смерти еще одного народного артиста Башкирии. В республике скончался 88-летний танцор Ратмир Бадретдинов. Об этом печальной новости сообщила певица Рита Уметбаева.

Ратмир Бадретдинов был одним из тех, кто стоял у истоков зарождения башкирского хореографического танца. За годы своей работы он создал немало танцевальных образов, которые и поныне являются визитной карточкой знаменитого ансамбля им. Файзи Гаскарова в исполнении молодых солистов.

За последний месяц коронавирус унес жизни нескольких знаменитых артистов, среди которых любимица республики Бибисара Азаматова. А несколько дней назад с опасным недугом не справилась драматург и композитор Зухра Файзуллина – автор множества сборников песен и пьес. Ею была создана песня «Мәктәп вальсы» («Школьный вальс»), которая в исполнении певицы Алсу Бахтиевой стала хитом среди нескольких поколений башкирских школьников.

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