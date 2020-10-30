Умер народный артист Башкирии Ратмир Бадретдинов

За последний месяц коронавирус унес жизни нескольких знаменитых артистов, среди которых любимица республики Бибисара Азаматова. А несколько дней назад с опасным недугом не справилась драматург и композитор Зухра Файзуллина – автор множества сборников песен и пьес. Ею была создана песня «Мәктәп вальсы» («Школьный вальс»), которая в исполнении певицы Алсу Бахтиевой стала хитом среди нескольких поколений башкирских школьников.