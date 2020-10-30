В Башкирии 60-летний мужчина скончался в квартире виновника автоаварии

По предварительной версии, 31-летний местный житель и его приятель ехали по улице, когда совершили наезд на 60-летнего пешехода, который шел по дороге. После пешеход скончался в квартире водителя. По данным Госавтоиспекции, автолюбитель не имел водительских прав, а машиной он управлял в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники выясняют причины и обстоятельства происшествия.