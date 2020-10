В Башкирии 60-летний мужчина скончался в квартире виновника автоаварии

Вчера, 29 октября, в Кармаскалинском районе Башкирии произошла авария, сообщает ГИБДД республики. Водитель сбил пешехода, отвёз домой, где позже потерпевший скончался.

В отдел полиции поступило сообщение о случившемся ДТП — на улице Октябрьская в деревне Константиновка сбили человека. Как рассказал свидетель, машина сбила мужчину, после чего водитель посадил пешехода в авто и скрылся с места аварии. Позже сотрудники полиции обнаружили в одной из квартир деревни труп мужчины. С ним находились двое знакомых, которые в ходе опроса рассказали, что совершили ДТП и скрылись с места происшествия и спрятали автомобиль в лесном массиве. В трёх километрах от населенного пункта был обнаружен ВАЗ-21099 с механическими повреждениями, сообщает ГИБДД. По предварительной версии, 31-летний местный житель и его приятель ехали по улице, когда совершили наезд на 60-летнего пешехода, который шел по дороге. После пешеход скончался в квартире водителя. По данным Госавтоиспекции, автолюбитель не имел водительских прав, а машиной он управлял в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники выясняют причины и обстоятельства происшествия. Напомним, суд вынес приговор таксисту, который в состоянии алкогольного опьянения сбил группу школьников. В результате аварии погибла 15-летняя девушка, ещё трое ребят получили различные травмы. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить 1,3 миллиона рублей в качестве моральной компенсации. Прокуратура намерена обжаловать приговор, посчитав наказание мягким. Ранее государственный обвинитель просил назначить подсудимому девять лет лишения свободы в ИК общего режима.

