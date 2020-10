В Кузбассе водитель пассажирского автобуса не справился с управлением. Есть пострадавшие.

Газета “Известия” сообщает, что дорожно-транспортное происшествие по предварительной версии произошло по вине водителя автобуса, который не выбрал безопасный скоростной режим, в результате чего не справился с управлением и транспортное средство с пассажирами внутри опрокинулось в кювет. Сообщается, что пострадало восемь человек - всем оказана своевременная медицинская помощь.

