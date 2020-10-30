СК Башкирии возбудил уголовное дело в отношении цеха, где работнице отрезало руку

Напомним, в июле 46-летняя работница на деревообрабатывающем пневматическом торцевом станке лишилась левой кисти. Предварительно было установлено, что упаковщица нажала на педаль запуска во время торцовочных работ, а убрать руку с разъема для отреза пиломатериала забыла. Тогда Гострудинспекция начала проверку несчастного случая.