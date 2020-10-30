СК Башкирии возбудил уголовное дело в отношении цеха, где работнице отрезало руку

СК Башкирии возбудил уголовное дело в отношении цеха, где работнице отрезало руку

Вчера, 19:38ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В Уфимском районе возбуждено уголовное дело по факту получения травмы на производстве в деревообрабатывающем цехе ООО «ЭкоТрейд».

Напомним, в июле 46-летняя работница на деревообрабатывающем пневматическом торцевом станке лишилась левой кисти. Предварительно было установлено, что упаковщица нажала на педаль запуска во время торцовочных работ, а убрать руку с разъема для отреза пиломатериала забыла. Тогда Гострудинспекция начала проверку несчастного случая.

По данным следствия, женщину допустили до работы без проведения инструктажа по охране труда. Кроме того, она не прошла необходимое обучение по профессии или виду труда. В настоящее время сотрудники СК выясняют обстоятельства дела, допрашивают сотрудников.

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