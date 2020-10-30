Пациент инфекционной больницы в Башкирии умер на следующий день после выписки

Как сообщает издание со ссылкой на источник, он отправился в магазин, где упал прямо на крыльце. Прибывшие на место врачи констатировали смерть. За день до этого, по данным «Башинформ», мужчина выписался из городского ковид-госпиталя, где долгое время проходил лечение.