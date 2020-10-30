Пациент инфекционной больницы в Башкирии умер на следующий день после выписки

Пациент инфекционной больницы в Башкирии умер на следующий день после выписки

Вчера, 18:55ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Сегодня, 30 октября, в Салавате скончался местный житель. По данным ИА «Башинформ», мужчина умер на следующий день после выписки из ковид-госпиталя.

Как сообщает издание со ссылкой на источник, он отправился в магазин, где упал прямо на крыльце. Прибывшие на место врачи констатировали смерть. За день до этого, по данным «Башинформ», мужчина выписался из городского ковид-госпиталя, где долгое время проходил лечение.

Напомним, за сутки количество заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 92. С начала пандемии Covid-19 подтвердился у 10 678 человек. Вчера от коронавируса скончался мэр Уфы Ульфат Мустафин. Завтра, 31 октября, в здании Госсобрания Башкирии состоится прощание.

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