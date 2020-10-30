Липовая инвестиционная компания обманула жителя Башкирии на пять миллионов рублей

Липовая инвестиционная компания обманула жителя Башкирии на пять миллионов рублей

Вчера, 19:11ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
59-летний житель Октябрьского сообщил о мошенниках, которые обманули его на пять миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Как рассказал потерпевший, ему позвонила девушка и представилась сотрудницей инвестиционной компании. Она предложила мужчине вступить в их компанию, заверив, что через три недели его вложения приумножатся во много раз. Потерпевший согласился и отправил на электронную почту копию паспорта и номер банковской карты. Позже с ним связался якобы куратор компании и прислал ему договор о сотрудничестве. Несмотря на то, что документ был на иностранном языке, мужчина его подписал.

В течение трёх недель ему на сотовый приходили различные сообщения с кодами, которые он сообщал сотруднику компании, а на 21 день тот перестал выходить на связь. Тогда потерпевший получил SMS о том, что на него оформлен кредит почти на три миллиона рублей. Ещё два миллиона рублей мошенники сняли с его карты.

Полиция возбудила уголовное дело.

Напомним, ранее 74-летняя жительница Уфы перевела 1,5 миллиона рублей мошенникам через банкомат. С московского номера пенсионерке позвонил якобы сотрудник банка, расспросил о вкладе и предложил защитить свои средства. Для этого, по его словам, необходимо перевести деньги на четыре разных счёта других финансовых учреждений, что женщина и сделала.

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