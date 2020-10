Липовая инвестиционная компания обманула жителя Башкирии на пять миллионов рублей

59-летний житель Октябрьского сообщил о мошенниках, которые обманули его на пять миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Как рассказал потерпевший, ему позвонила девушка и представилась сотрудницей инвестиционной компании. Она предложила мужчине вступить в их компанию, заверив, что через три недели его вложения приумножатся во много раз. Потерпевший согласился и отправил на электронную почту копию паспорта и номер банковской карты. Позже с ним связался якобы куратор компании и прислал ему договор о сотрудничестве. Несмотря на то, что документ был на иностранном языке, мужчина его подписал. В течение трёх недель ему на сотовый приходили различные сообщения с кодами, которые он сообщал сотруднику компании, а на 21 день тот перестал выходить на связь. Тогда потерпевший получил SMS о том, что на него оформлен кредит почти на три миллиона рублей. Ещё два миллиона рублей мошенники сняли с его карты. Полиция возбудила уголовное дело. Напомним, ранее 74-летняя жительница Уфы перевела 1,5 миллиона рублей мошенникам через банкомат. С московского номера пенсионерке позвонил якобы сотрудник банка, расспросил о вкладе и предложил защитить свои средства. Для этого, по его словам, необходимо перевести деньги на четыре разных счёта других финансовых учреждений, что женщина и сделала.

