Липовая инвестиционная компания обманула жителя Башкирии на пять миллионов рублей

Как рассказал потерпевший, ему позвонила девушка и представилась сотрудницей инвестиционной компании. Она предложила мужчине вступить в их компанию, заверив, что через три недели его вложения приумножатся во много раз. Потерпевший согласился и отправил на электронную почту копию паспорта и номер банковской карты. Позже с ним связался якобы куратор компании и прислал ему договор о сотрудничестве. Несмотря на то, что документ был на иностранном языке, мужчина его подписал.