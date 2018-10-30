В Уфе первокурсницы заявили о домогательствах со стороны пожилого педагога

Сегодня, 30 октября, стало известно, что родители двух несовершеннолетних первокурсниц Уфимского колледжа статистики и вычислительной техники обратились в полицию с заявлением о сексуальных домогательствах к их дочерям со стороны пожилого преподавателя колледжа. Об этом сообщили «Вести-Башкортостан» со ссылкой на региональное управление следкома.