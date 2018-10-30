В Башкирии осудили замдиректора нефтяного предприятия за коммерческий подкуп

Как сообщает пресс-служба прокуратура Башкирии, Кумертауский межрайонный суд вынес приговор в отношении 42-летнего заместителя директора ООО «Ойлтиммаш». Его признали виновным в совершении коммерческого подкупа, сопряженного с вымогательством предмета подкупа.

В суде выяснили, что мужчина курировал ремонт кровли заводских цехов «Ойлтиммаш». В июле 2017 года за подписание актов выполненных работ он начал вымогать у подрядчика ООО «МСС» 75 тысяч рублей. Чтобы получить деньги, он отказывался оформлять документы, мешая перечислению оплаты за выполненные работы.

Директор ООО «МСС» об этом известил сотрудников правоохранительных органов. В итоге злоумышленника задержали на месте преступления. Однако мужчина не признал свою вину.