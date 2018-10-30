Под Уфой в результате хлопка газа пострадал один человек
Сегодня, 11:27ПроисшествияЗиля АскероваФото: 02.mchs.gov.ru
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В поселке Мокроусово взорвался склад.
Сообщение о ЧП в Кировском районе Уфы стал известен через сообщение, поступившее на пульт диспетчера в 13.15 часов вчера, 29 октября. Сотрудники аварийных служб, в том числе спасатели и медики, выехали на место происшествия.
Им удалось выяснить, что хлопок прозвучал из небольшого одноэтажного склада. Мужчину, пострадавшего при взрыве, доставили в больницу №22 в Уфе.
Причина хлопка устанавливается. Взрыв повредил здание, но оно не загорелось.
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