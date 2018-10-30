Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Под Уфой в результате хлопка газа пострадал один человек
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Eeb84b54cd702c142719d2d0b50f5abc+%281%29

Под Уфой в результате хлопка газа пострадал один человек

Сегодня, 11:27ПроисшествияЗиля АскероваФото: 02.mchs.gov.ru
Читайте
также
Появилось видео задержания зампрокурора Башкирии Олега Горбунова
Общественник из Нефтекамска обратился с открытым видеообращением к Радию Хабирову
Виктория Валикова: Три самые важные вещи - тапочки, компьютер и шампунь от блох