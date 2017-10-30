В Уфе пенсионера вывезли на кладбище, сожгли его авто и выстрелили в голову

Ведется поиск подозреваемых.

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на пенсионера сообщили в пресс-службе МВД Башкирии. По информации нашего источника неизвестные в масках, положили пенсионера в багажник и вывезли на кладбище в Тимашево. Там жертву приковали наручниками к ограде одной из могил, и выстрелили в голову. Там же преступники сожгли автомобиль мужчины.