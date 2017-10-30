В Москве из-за пожара на складе пострадал человек
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На Электролитном проезде на юге Москвы в четырехэтажном здании, отведенном под склад, случился пожар.
Как пишет издание Dni.ru, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
Впоследствии огонь распространился на 500 квадратных метров. Кроме этого, стало известно, что один человек в результате пострадал.
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