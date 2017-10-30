В Башкирии предприятие незаконно добыло ресурсы на 11 миллионов рублей

Штраф составил 800 тысяч рублей.

ООО «Триумф» в 2016 году арендовала у районной администрации сельскохозяйственные земли для организации рыбоводства, но, вырыв три котлована под видом строительства пруда, предприятие добывало ПГС без лицензии на разработку месторождения, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.