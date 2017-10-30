В Башкирии мужчина пырнул ножом водителя такси

Мужчина ранил таксиста в спину и угнал автомобиль.

В Башкирии совершенно разбойное нападение на водителя такси, мужчина был доставлен в больницу с кровотечением. Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, подозреваемый сел в автомобиль такси на одной из улиц города Ишимбай, и попросил отвезти его в одну из близлежащих деревень. По дороге планы пассажира изменились, и он решил поехать в Салават. Нападение произошло в промзоне, где мужчина попросил водителя остановить машину.

- Оба мужчины вышли из салона. Пассажир попросил водителя подождать некоторое время, тот согласился, однако спустя секунду почувствовал резкую боль слева в спине. Проведя рукой, молодой человек увидел на ладони кровь. Испугавшись за свою жизнь, он предложил своему клиенту забрать все, что тот пожелает, а затем, бросив машину, убежал, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Таксист добрался до ближайшей автодороги, где сообщил о случившемся водителю одного из автомобилей.