В Башкирии на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком

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Оба пешехода госпитализированы.
Утром 30 октября в Туймазах сбили женщину с ребенком, сообщили очевидцы сообщества «БашДТП». Пешеходы переходили дорогу на улице Чапаева в установленном для этого месте, когда одна машина остановилась, чтобы пропустить их, но водитель другого автомобиля «ВАЗ-2107» сбил их.
Женщина и ребенок госпитализированы, на месте выясняются все обстоятельства ДТП. Наш корреспондент в Туймазах сообщает, что сбили бабушку с внуком. Бабушка, по его словам, скончалась.
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