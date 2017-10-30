В Башкирии на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком

Оба пешехода госпитализированы.

Утром 30 октября в Туймазах сбили женщину с ребенком, сообщили очевидцы сообщества «БашДТП». Пешеходы переходили дорогу на улице Чапаева в установленном для этого месте, когда одна машина остановилась, чтобы пропустить их, но водитель другого автомобиля «ВАЗ-2107» сбил их.