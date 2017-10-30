В Башкирии грузчик стащил 200 тысяч рублей из кассы продуктового магазина

Мужчина так обрадовался возможности быстрого обогащения, что даже позабыл о скрытых видеокамерах.

26-летний предприниматель обратился в полицию Шаранского района с заявлением о краже более 200 тысяч рублей из его продуктового магазина, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Грабителем оказался 27-летний грузчик, который работал на заявителя. В день кражи он проходил мимо кассового аппарата и заметил в нем крупную сумму денег. Тогда он, позабыв о камерах видеонаблюдения, набил карманы чужими деньгами.