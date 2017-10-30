В Башкирии «административка» виновника ДТП превратилась в уголовное дело

Экспертиза показала, что здоровью был причинен тяжкий вред.

В июне 2017 года на пешеходном переходе улицы Ленина в Нефтекамске «ВАЗ-2108» сбил 10-летнего мальчика, который был после этого госпитализирован в больницу, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В июле водителя оштрафовали на полторы тысячи рублей, однако в сентябре медицинская экспертиза показала, что ребенку был причинен тяжкий вред, после чего административное правонарушение перетекло в уголовное по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека».