Синоптики Башгидрометцентра предсказали дождь и ураганный ветер

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Возможен туман.
30 октября с 20:00 до 31 октября 20:00 прогнозируются сильный ветер 9-14 м/с с порывами до 17-22 м/с, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
На отдельных участках дорог туман. Также синоптики предсказали ухудшение видимости до 500 метров.
Ночью температура воздуха составит +1+6°C, днем +3+8°C. Ожидается дождь.
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