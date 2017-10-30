Экс-игрока юлаевцев нашли в аэропорту с серьёзной травмой
Бывший игрок «Салавата Юлаева», ныне судья КХЛ Павел Комаров, обнаружен в московском аэропорту «Шереметьево» с тяжёлой черепно-мозговой травмой. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются, известно лишь, что Комарова обнаружил водитель в салоне трансферного автобуса, отвозившего пассажиров на рейс Москва – Нижний Новгород уже после взлёта самолёта. Сейчас арбитр находится в одной из больниц Уфы. Как сообщает телеканал «Россия 1» со ссылкой на супругу Павла Комарова, открытая черепно-мозговая травма не могла быть получена в результате падения, скорее всего, это был удар тупым предметом по голове.
Павел Комаров выступал за уфимский «Салават Юлаев» в сезонах 1998-1999 и 2000-2001, карьеру игрока закончил в 2006 году в пензенском «Дизеле».
Редакция информационного агентства «Медиакорсеть» желает Павлу Комарову скорейшего выздоровления.