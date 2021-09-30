Жителя Башкирии обвинили в участии в террористической организации

Жителя Башкирии обвинили в участии в террористической организации
Жителя Башкирии обвинили в участии в террористической организации
Вчера, 16:09ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Мужчина являлся участником группы «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», которая на территории России была признана террористической и запрещенной.

В Иглинском районе Башкирии 38-летнего местного жителя обвиняют в участие в террористической организации, в частности мужчина состоял в общественном движении «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», которое признано террористическим на территории России и, следовательно, запрещенным. Известно, что целью данного движения является «организация массового мятежа для насильственного свержения конституционного строя РФ». Так, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ.

Как сообщает СК Башкирии, житель Иглинского района вступил в данное движение еще в 2013 году, а в 2015 году оно было запрещено на территории страны, однако мужчина продолжил принимать в нем активное участие. Так, следствие отмечает, что обвиняемый с 2015 по 2020 года обеспечивал бесперебойное функционирование каналов связи общественного движения, а также занимался программированием и администрированием Telegram-каналов и группы «ВКонтакте» движения.

На данный момент мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а само дело уже передан в суд. Мужчина вину не признал.

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