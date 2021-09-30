Зарубленные топором студентки в Оренбургской области оказались уроженками Башкирии

Зарубленные топором студентки в Оренбургской области оказались уроженками Башкирии
Зарубленные топором студентки в Оренбургской области оказались уроженками Башкирии
Вчера, 10:48ПроисшествияВалерия Панаева
По некоторым данным, две девушки приехали учиться в медколледж в город Гай из Баймакского района, третья — из Кугарчинского.

Погибшие в ночь на 30 сентября студентке в городе Гай Оренбурской области были уроженками Башкирии, сообщает источник «Башинформ». Две погибшие были уроженками Баймакского района, одна — Кугарчинского района Башкирии. Все они были студентками местного медколледжа, им было от 18 до 20 лет.

По факту жестокого убийства девушек возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, неизвестный мужчина зарубил двух студенток топором и ранил третью, которая пыталась сбежать, но не смогла. После преступник поджег квартиру, чтобы скрыть улики. Сейчас его разыскивают.

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