В Уфе таксист в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на сотрудника ДПС

В Уфе таксист в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на сотрудника ДПС
В Уфе таксист в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на сотрудника ДПС
Вчера, 10:10ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Таксист ранее уже был судим.

В Уфе водитель такси и его 38-летний пассажир напали на водителя Kia Optima. Позже выяснилось, что водителем иномарки является сотрудником ДСП, который находился не на службе. Известно, что инцидент произошел около 11 часов вечера 29 сентября. В МВД Башкирии данную информацию подтвердили и сообщили, что, когда водитель такси и его 38-летний пассажир ударили ножом сотрудника ДПС, на помощь подоспели прохожие, однако и одному были нанесены ножевые ранение.

Отмечается, что водитель такси не только находился в состоянии алкогольного опьянения, но и ранее уже был судим за причинение вреда здоровью, угрозу убийством, а также незаконное приобретение, хранение, перевозку и изготовление наркотических средств. К слову, второй нападавший также отсидел в тюрьме, но уже за грабеж, за изготовление, хранение, перевозку поддельных денег и наркотических средств.

Так, все пострадавшие были госпитализированы, а нападавшие — задержаны. Уголовное дело уже возбуждено.

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