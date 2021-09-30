Суд изъял имущество у «золотого гаишника» из Башкирии Ильдуса Шайбакова

Суд изъял имущество у «золотого гаишника» из Башкирии Ильдуса Шайбакова
Суд изъял имущество у «золотого гаишника» из Башкирии Ильдуса Шайбакова
Вчера, 08:33ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Между тем мужчина до сих пор находится в розыске.

Стало известно, что райсуд Уфы изъял в пользу государства имущество бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Башкирии Ильдуса Шайбултова.

Ранее сообщалось, что прокуратура обратилась в суд с заявлением об изъятии имущества подозреваемого на сумму 44 миллиона рублей еще в апреле текущего года, когда в ходе антикоррупционных проверок Шайбулатов не сумел подтвердить источники доходов. У бывшего начальника было обнаружено следующее имущество: одна квартира, три офиса в Уфе, дом с участком в элитном коттеджном поселке и два внедорожника. И помимо этого, прокуратура потребовала изъять у Шайбулатова 66 тысяч рублей и 60,1 тысяч долларов США, что в переводе в рубли составляет 4,37 миллиона рублей. Сообщается, что денежные средства были обнаружены в результате обысков.

В заявлении прокуратура отметила, что в ноябре прошлого года контроль за расходами Шайбулатова завершить не удалось, так как, по итогам очередной проверки, бывшего начальника уволили из-за того, что мужчина незаконно поручал подчиненным проводить выездные осмотры автомобилей, а некоторые транспортные средства указывал и вовсе фиктивно ставить на учет.

Отмечается, что суд в качестве ответчиков были вызваны и родственники Шайбулатова, так как на них была записана большая часть имущества. Они также не смогли доказать законность доходов.

Напомним, что в августе этого года СК Башкирии возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника Ильдуса Шайбулатова, его зама и еще пятерых сотрудников ГИБДД. Обвинения предъявлены в организации и участии в преступном сообществе. Так, следствие предполагает, что участники брали взятки за выдачу прав без сдачи экзаменом. Сумма одной взятки варьировалась от 14 до 40 тысяч рублей. На данный момент, Шайбулатов находится в розыске, пятеро других участников — под стражей, а одного суд отправил под домашний арест.

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