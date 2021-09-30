В Башкирии от последствий коронавируса погибла врач-невролог РКБ Разиля Диваева

В Башкирии от последствий коронавируса погибла врач-невролог РКБ Разиля Диваева
В Башкирии от последствий коронавируса погибла врач-невролог РКБ Разиля Диваева
Вчера, 16:35ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: Социальные сети.
Медику было всего 44 года.

Стало известно, что в Башкирии на 44 году жизни скончалась врач-невролог Разиля Диваева. По предварительным данным причиной смерти стали последствия COVID-19. Об этом сообщает Республиканский профсоюз работников здравоохранения.

Известно, что Разиля Диваева трудилась в Республиканской клинической больнице № 2 более 20 лет. Коллеги отзываются о женщине как о хорошем специалисте и отзывчивом человеке.

Республиканский профсоюз намеревается также контролировать расследование по факту смерти врача, а родным Разили Диваевой будет оказана материальная помощь.

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