В Башкирии от последствий коронавируса погибла врач-невролог РКБ Разиля Диваева

Стало известно, что в Башкирии на 44 году жизни скончалась врач-невролог Разиля Диваева. По предварительным данным причиной смерти стали последствия COVID-19. Об этом сообщает Республиканский профсоюз работников здравоохранения.
Известно, что Разиля Диваева трудилась в Республиканской клинической больнице № 2 более 20 лет. Коллеги отзываются о женщине как о хорошем специалисте и отзывчивом человеке.
Республиканский профсоюз намеревается также контролировать расследование по факту смерти врача, а родным Разили Диваевой будет оказана материальная помощь.