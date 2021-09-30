Двоих заключенных, сбежавших из колонии-поселения в Башкирии, задержали в Татарстане

Жена Сергея Камардина на прошлой неделе общалась с журналистами издания UFA1.RU и высказывала им свои домыслы о том, что её муж не мог так поступить, так как находился в ожидании принятия решения о его условно-досрочном освобождении. Женщина сообщила изданию и то, что поведение её мужа заслуживало всяческих поощрений от администрации ИК, не вызывало никаких нареканий. по словам женщины он много работал и даже имел ходатайство от отца Валентина, священнослужителя при колонии.