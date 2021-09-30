Двоих заключенных, сбежавших из колонии-поселения в Башкирии, задержали в Татарстане

Пресс-служба УФСИН Российской Федерации по республике Башкортостан сообщила о завершении поисков двух заключенных, которые сбежали из колонии-поселения в уфимской Шашке. Их разыскивали с 15 сентября, молодые мужчины Сергей Камардин и Сергей Чирков самовольно покинули пределы колонии и бросились в бега. Сообщалось, что мужчины могли передвигаться на автомобиле ВАЗ-2106 с "блатными" номерами.
Сегодня пресс-служба федеральной службы исполнения наказаний сообщила, что обоих заключенных обнаружили в соседней республике Татарстан. Заметим и то, что вчера СМИ сообщали о том, что мужчин видели на свалке в Дюртюлинском районе, очевидцы сообщили об этом в редакцию UFA1.RU.
Также пресс-служба ведомства сообщила, что данный поступок обернется для мужчин большими неприятностями, к статьям, по которым они отбывали наказание теперь прибавится еще одна – побег, совершенный группой лиц по предварительному сговору. По части 2 313 статьи УК РФ предусматривается наказание до пяти лет лишения свободы. Также оба мужчины теперь будут вынуждены компенсировать финансовые затраты уголовно-исполнительной службы на их поиск.
Жена Сергея Камардина на прошлой неделе общалась с журналистами издания UFA1.RU и высказывала им свои домыслы о том, что её муж не мог так поступить, так как находился в ожидании принятия решения о его условно-досрочном освобождении. Женщина сообщила изданию и то, что поведение её мужа заслуживало всяческих поощрений от администрации ИК, не вызывало никаких нареканий. по словам женщины он много работал и даже имел ходатайство от отца Валентина, священнослужителя при колонии.