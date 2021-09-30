Бастрыкин взял на контроль расследование убийства студенток из Башкирии в Оренбуржье

Бастрыкин взял на контроль расследование убийства студенток из Башкирии в Оренбуржье
Бастрыкин взял на контроль расследование убийства студенток из Башкирии в Оренбуржье
Вчера, 17:49ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: 1MediaInvest
Расследование ведет региональное СУ СК РФ, также её контролирует прокуратура Оренбургской области.

Стало известно о том, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял произошедшее сегодня ночью убийство студенток из Башкирии в городе Гай Оренбургской области на личный контроль. Это означает, что начальник регионального Следственного комитета будет докладывать федеральному главе ведомства о ходе расследования раз в две недели. В свою очередь заметим, что попадание дела на стол к Александру Бастрыкину по мнению многих является если не гарантией, то залогом качественного и полноценного расследования.

На данный момент Александр Бастрыкин уже поручил главе СУ СК РФ по Оренбуржью Вячеславу Зудерману доложить ему о первоначальных следственных действиях, эту информацию сообщает Следственный комитет.

Напомним, жуткая трагедия произошла сегодня, в ночь на 30 сентября в городе Гай Оренбургской области. На съемной квартире были обнаружены тела трех молодых девушек, студенток медколледжа. известно, что убитыми девочками из города Гай Оренбургской области стали 18-летняя Адиля К., 19-летняя Зульфия С. и 17-летняя Айгиза У. Тела двух девушек обнаружили с колото-резаными ранами в их съемной квартире, которую убийца пытался поджечь. Тело третьей девушки нашли во дворе дома, она пыталась скрыться от душегуба, но ему удалось настичь её и совершить расправу.

Заметим, что Mkset уже сообщал о том, что онлайн в социальных сетях девушки были буквально за несколько часов до того, как жильцы дома сообщили о пожаре в квартире, где проживали студентки. Именно сообщение о пожаре и помогло обнаружить их.

В данный момент у следствия нет официальных подозреваемых по резонансному делу, с парня, которого изначально подозревали в жестокой расправе и даже начали распространять ориентировки на него, уже сняли все подозрения, так как у него есть подтвержденное алиби – на момент убийства он находился в Уфе. Молодой парень сам позвонил в отделение и сообщил о своей непричастности.

Заметим и то, что сегодня, 30 сентября около полудня на произошедшую трагедию отреагировал и глава Башкирии Радий Хабиров. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также дал указание главам районов, из которых погибшие были родом, оказать всю необходимую помощь семьям девушек.

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