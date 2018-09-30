В Уфе закладчик прятал в холодильнике 2 кг наркотиков

В Уфе полиция задержала злоумышленника-«закладчика». Как сообщают правоохранители, наркотики общим весом 1,5 кг были спрятаны в лесу рядом с селом Николаевка Уфимского района. Выяснилось, что подозреваемый не только распространяет наркотики, но и сам употребляет их.

Всего в квартире преступника, в морозильнике холодильника, были изъяты около 120 г кокаина, 210 г марихуаны, около 30 г первитина, более 200 г амфетамина, 100 г мефедрона, 37 г МДМА и ЛСД и электронные весы - так он взвешивал наркотики, а потом раскладывал их по пакетам.