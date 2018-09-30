Проверка слуха: драка в башкирском селе - ножевые ранения, чеченская диаспора, поджог

Сегодня ночью, 30 сентября, в отделение полиции по Баймакскому району республики обратился местный житель: он сообщил, что его знакомого ранили ножом. По словам местных жителей, конфликт произошел в районе села Темясово около двух часов ночи, и в нем приняли участие неизвестные мужчины на автомобилях, а также местные жители и представители чеченской диаспоры.