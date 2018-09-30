Проверка слуха: драка в башкирском селе - ножевые ранения, чеченская диаспора, поджог
Сегодня, 16:33Происшествия
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Инцидент произошел в Баймакском районе республики.
Сегодня ночью, 30 сентября, в отделение полиции по Баймакскому району республики обратился местный житель: он сообщил, что его знакомого ранили ножом. По словам местных жителей, конфликт произошел в районе села Темясово около двух часов ночи, и в нем приняли участие неизвестные мужчины на автомобилях, а также местные жители и представители чеченской диаспоры.
Также были поджоги, сообщает "КП-Уфа". Но эту информацию уфимскому изданию в МВД не подтвердили. Правоохранители отмечают, что у пострадавшего случился конфликт на бытовой почте, а более подробные детали предстоит установить специалистам.
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