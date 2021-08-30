Уфимец «на лету» спас выпавшего из окна 11-месячного младенца

Сначала упала трёхлетняя девочка, которую заметил прохожий. Он увидел, что ещё чуть-чуть и выпадет ещё один ребенок. Однако он успел подхватить 11-месячного младенца. Предварительно, в квартире в этот момент находилась мать детей.