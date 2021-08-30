Уфимец «на лету» спас выпавшего из окна 11-месячного младенца

Уфимец «на лету» спас выпавшего из окна 11-месячного младенца
Уфимец «на лету» спас выпавшего из окна 11-месячного младенца
Вчера, 10:08ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
На помощь подоспел мимо проходивший мужчина.

Вчера, 29 августа, вечером на улице Пекинской, 35 в Уфе из окна первого этажа выпали дети. Об этом сообщает Управление гражданской защиты.

Сначала упала трёхлетняя девочка, которую заметил прохожий. Он увидел, что ещё чуть-чуть и выпадет ещё один ребенок. Однако он успел подхватить 11-месячного младенца. Предварительно, в квартире в этот момент находилась мать детей.

Мужчина вызвал экстренные службы. Сотрудники скорой помощи осмотрели детей. Девочку госпитализировали, а малыш не пострадал. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, похожий случай произошёл 18 августа на улице Октябрьской Революции, 71. Из окна выпал годовалый ребёнок, но рядом оказалась неравнодушная женщина. По счастливой случайности, она работала рядом с местом происшествия. Уфимка осмотрела младенца и вызвала скорую помощь и полицию.

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