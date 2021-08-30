В Башкирии взяли под арест двух подозреваемых в убийстве 15-летней девочки

Бирский межрайонный суд Башкирии избрал меру пресечения 21-летнему и 24-летнему жителям села Питяково. Их подозревают в жестокой расправе с 15-летней девочкой, которая была изнасилована и убита.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Молодых людей заключили под стражу на один месяц 29 дней — до 27 октября 2021 года. Постановление в законную силу не вступило. Напомним, трагедия произошла в ночь с 26 на 27 августа. Жительница Бирского района обратилась в полицию с заявлением о пропаже 15-летней дочери, которая ушла на празднование дня рождения и не вернулась. Тело девочки обнаружили в яме в селе Питяково. Следствие установило, что в ту злополучную ночь к отдыхающей компании подростков присоединились двое парней, которые были явно старше ребят. Один из них позвал подростков к себе домой, а когда все ушли, наедине с парнями осталась погибшая. Этих молодых людей и задержали по подозрению в убийстве школьницы, они признали свою вину. Девочка была задушена. Расследование уголовного дела взяли на контроль прокуратура Башкирии и сам глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. Пользователи стали писать в соцсетях различные версии произошедшего, а некоторые даже защищали убийц. Подруга погибшей заступилась за неё и в беседе с Mkset рассказала, что девочка была невинна и просто доверилась не тем людям. По её мнению, школьницу могли напоить.

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