В Башкирии мать, чьи дети выпали из окна дома, будет наказана

Пресс-служба МВД Башкирии сообщает о составлении протокола административного правонарушения по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) в отношении матери трехлетней девочки и 11-месячного малыша, которые остались без присмотра. Так, 29 августа, девочка выпала из окна первого этажа, а малыша «на лету» успел поймать прохожий, сама родительница в это время спала. Известно, что жизни детей ничего не угрожает.