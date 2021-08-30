В Башкирии мать, чьи дети выпали из окна дома, будет наказана

В Башкирии мать, чьи дети выпали из окна дома, будет наказана
В Башкирии мать, чьи дети выпали из окна дома, будет наказана
Вчера, 17:51ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
В МВД Башкирии сообщили о составлении протокола административного правонарушения, также из-за случившегося будет проводиться прокурорская проверка.

Пресс-служба МВД Башкирии сообщает о составлении протокола административного правонарушения по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) в отношении матери трехлетней девочки и 11-месячного малыша, которые остались без присмотра. Так, 29 августа, девочка выпала из окна первого этажа, а малыша «на лету» успел поймать прохожий, сама родительница в это время спала. Известно, что жизни детей ничего не угрожает.

Отмечается, что до случившегося семья не состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Также о проверке по факту падения двоих детей объявила и прокуратура Башкирии. Так, в ведомстве сообщают, что по результатам проверки будет дана оценка действиям матери и субъектам системы профилактики.

Напомним, что очередную трагедию чудом удалось избежать 29 августа в одном из многоквартирных домов Уфы. Так, сначала выпала трехлетняя девочка, а затем мог упасть и мальчик, однако прохожий успел его подхватить. Так, мужчина вызвал экстренные службы, в результате чего девочка была госпитализирована.

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