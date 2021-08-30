В Башкирии мать, чьи дети выпали из окна дома, будет наказана

Пресс-служба МВД Башкирии сообщает о составлении протокола административного правонарушения по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) в отношении матери трехлетней девочки и 11-месячного малыша, которые остались без присмотра. Так, 29 августа, девочка выпала из окна первого этажа, а малыша «на лету» успел поймать прохожий, сама родительница в это время спала. Известно, что жизни детей ничего не угрожает.
Отмечается, что до случившегося семья не состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
Также о проверке по факту падения двоих детей объявила и прокуратура Башкирии. Так, в ведомстве сообщают, что по результатам проверки будет дана оценка действиям матери и субъектам системы профилактики.
Напомним, что очередную трагедию чудом удалось избежать 29 августа в одном из многоквартирных домов Уфы. Так, сначала выпала трехлетняя девочка, а затем мог упасть и мальчик, однако прохожий успел его подхватить. Так, мужчина вызвал экстренные службы, в результате чего девочка была госпитализирована.