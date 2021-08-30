В Башкирии бывшие сотрудники колонии обвиняются в хищении более 1,2 миллиона рублей

СК Башкирии сообщает, что в период с 2018 года по 2019 год начальник колонии вступил в приступный сговор со своим заместителем, а также с индивидуальным предпринимателем и представителем коммерческой организации из Свердловской области. Как отмечает ведомство, цель сговора - заключение двух «пустых» госконтрактов на транспортировку круглого леса на территорию колонии. Так, сумма материального ущерба составляет более 1,2 миллиона рублей.