В Башкирии бывшие сотрудники колонии обвиняются в хищении более 1,2 миллиона рублей

Стало известно, что в отношении бывшего заместителя начальника исправительной колонии № 16 и индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).
СК Башкирии сообщает, что в период с 2018 года по 2019 год начальник колонии вступил в приступный сговор со своим заместителем, а также с индивидуальным предпринимателем и представителем коммерческой организации из Свердловской области. Как отмечает ведомство, цель сговора - заключение двух «пустых» госконтрактов на транспортировку круглого леса на территорию колонии. Так, сумма материального ущерба составляет более 1,2 миллиона рублей.
Известно, что преступление выявили сотрудники региональных отделений ФСНИН и ФСБ. Сотрудники СК уже передали дело у суд, однако сами обвиняемые вину не признали.