«10 минут - и нас бы не было»: под Уфой подожгли дом семьи учителей с тремя детьми

— Мы спали. Примерно в два часа ночи я проснулась и увидела в окне искры и дым. Пошла будить мужа, я не могла понять, что случилось. Со стороны улицы дым заходил в дом, мы же не знали, какая площадь возгорания была, поэтому муж пытался открыть дверь. Мы хотели наполнить воды в тазики, думали, что сможем потушить огонь. С третьего раза муж сильно толкнул и открыл дверь. Огонь домой зашёл сразу, дом у нас деревянный, и за какие-то две-три минуты через коридор огонь зашёл в зал. Я быстрее детей в охапку, и мы полезли в окно. Сначала выпрыгнул муж, взял детей, последняя вышла я, а за нами из окна шёл огонь. Самое главное, что я успела проснуться, ещё какие-то 10 минут, и нас бы не было, — рассказывает Альфия.