«10 минут - и нас бы не было»: под Уфой подожгли дом семьи учителей с тремя детьми

В уфимском посёлке Максимовка в многодетной семье педагогов Альфии и Салавата Газизовых произошла трагедия. В ночь на 28 августа их дом полностью сгорел. Хозяйка дома Альфия рассказала Mkset хронологию той злополучной ночи.
— Мы спали. Примерно в два часа ночи я проснулась и увидела в окне искры и дым. Пошла будить мужа, я не могла понять, что случилось. Со стороны улицы дым заходил в дом, мы же не знали, какая площадь возгорания была, поэтому муж пытался открыть дверь. Мы хотели наполнить воды в тазики, думали, что сможем потушить огонь. С третьего раза муж сильно толкнул и открыл дверь. Огонь домой зашёл сразу, дом у нас деревянный, и за какие-то две-три минуты через коридор огонь зашёл в зал. Я быстрее детей в охапку, и мы полезли в окно. Сначала выпрыгнул муж, взял детей, последняя вышла я, а за нами из окна шёл огонь. Самое главное, что я успела проснуться, ещё какие-то 10 минут, и нас бы не было, — рассказывает Альфия.
Прибывшие сотрудники МЧС сообщили, что это однозначно был поджог. Как объяснили пожарные, если бы пожар произошёл, например, из-за проводки, то дом начал бы гореть сверху, а в случае с домом Газизовых загорелась сначала лестница на цокольном этаже. Кроме того, на утро после пожара, со слов Газизовых, около дома они обнаружили пустую канистру для бензина. Также, по словам погорельцев, украли два детских велосипеда, которые стояли во дворе. Однако, кто мог так жестоко поступить с обычной семьей, Газизовы не знают.
— У меня врагов точно нет. Я работаю учителем, сейчас я методист в отделе образования, мне некогда такими делами заниматься. У меня дом-работа-дом. Муж работает мастером производственного обучения в строительном колледже. Кому мы могли дорогу перейти, кто хотел от нас избавиться, я не знаю, — негодует женщина.
У Альфии и Салавата трое детей: 14-летняя девочка и двое сыновей 11 и 6 лет. Сейчас они временно живут у родителей Салавата. По словам Альфии, на их просьбы о помощи отозвалось большое количество неравнодушных людей. Добровольцы собрали для детей все школьные принадлежности и одежду, отдали мебель, отправляют денежные средства.
— Я премного благодарна этим людям, отозвались очень много людей. Низкий поклон им, что не оставили нас в беде. Все несут, вплоть до еды несут, — добавил Альфия.
Семья погорельцев по-прежнему нуждается в помощи. Неравнодушные граждане могут оказать посильную для них помощь, связавшись с Альфией Газизовой по телефону 89050002706.