В Уфе 27-летняя девушка выпала из окна высотки
Есть сведения, что она вошла в дом не одна.
Сегодня, 30 августа, читатели прислали в редакцию Медиакорсети фотографии в места трагической гибели 27-летней девушки в микрорайоне Затон.
По уточненным данным, ЧП произошло на улице Ахметова. Погибшая приехала в Затон из села Михайловка. Предположительно она выпала с 13-го этажа здания.
Кто-то видел, что она заходила в дом не одна, но, возможно, с ней рядом был случайный спутник. Тело несчастной оказалось на асфальте уже через 3-4 минуты после того, как она вошла в подъезд. Вероятно, этого времени ей хватило, чтобы подняться в лифте на верхний этаж здания.
На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшедшего выясняются.
Напомним, вчера поздно вечером мы сообщали о трупе мужчины, найденном на улице Амантая в Кировском районе города. Сегодня появилась информация, что в этом случае мужчина предположительно скоропостижно скончался от инфаркта.