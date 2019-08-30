Фото: pxhere.com
В Турции туристка из России впала в кому во время купания в бассейне
Вчера, 15:55Происшествия
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Российскую Федерацию из Турции авиарейсом в бессознательном состоянии доставили 19-летнюю москвичку.
Девушка впала в кому купаясь в бассейне. Об этом информирует RNS.
По имеющимся данным, россиянка плавала в маске в бассейне. В какой-то момент студентка начала тонуть. Ее мать заметила это не сразу. В итоге пострадавшую вытащили из воды уже в бессознательном состоянии.
Сейчас девушка находится в реанимации одной из столичных клиник.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей