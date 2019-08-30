В Турции туристка из России впала в кому во время купания в бассейне

Девушка впала в кому купаясь в бассейне. Об этом информирует RNS.

По имеющимся данным, россиянка плавала в маске в бассейне. В какой-то момент студентка начала тонуть. Ее мать заметила это не сразу. В итоге пострадавшую вытащили из воды уже в бессознательном состоянии.