В Петербурге один автомобилист ударил другого ножом

Издание Newia.ru сообщает, что пострадавшим оказался автолюбитель 1990 года рождения. Он оперативно обратился к правоохранителям и сообщил, что неизвестный мужчина открыл дверь его автомобиля Renault Logan и нанес несколько ножом в область ноги. После чего злоумышленник скрылся.