Фото: pxhere.com
В Петербурге один автомобилист ударил другого ножом
Вчера, 23:09Происшествия
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В Петербурге дорожный конфликт закончился поножовщиной. Два водителя повздорили на проспекте Большевиков, в результате чего один нанёс другому ножевые ранения и поспешно ретировался с места преступления.
Издание Newia.ru сообщает, что пострадавшим оказался автолюбитель 1990 года рождения. Он оперативно обратился к правоохранителям и сообщил, что неизвестный мужчина открыл дверь его автомобиля Renault Logan и нанес несколько ножом в область ноги. После чего злоумышленник скрылся.
На данный момент полицейские устанавливают подробности инцидента. Поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.
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