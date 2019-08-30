В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку авиалайнер «Уральских авиалиний»
Утром в пятницу, 30 августа в екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку пассажирский «Airbus A321».
Воздушное судно принадлежит «Уральским авиалиниям». Об этом информирует RNS.
«Airbus A321» следовал по маршруту «Санкт-Петербург – Худжант». По официальной версии, авиалайнер сел в аэропорту Екатеринбурга для «проверки технического состояния».
По словам сотрудников правоохранительных органов, во время полета самолет якобы столкнулся со стаей птиц. После происшествия командир воздушного судна решил выработать топливо и совершить экстренную посадку.
На борту «Airbus A321» находилось 193 пассажира, включая 22 ребенка, и четыре члена экипажа. Жертв и пострадавших нет. Приземление прошло в штатном режиме.
По факту вынужденной посадки Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) начало доследственную проверку. По ее итогам надзорный орган примет «процессуальное решение».