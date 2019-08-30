В Челябинской области за взятку задержали еще одного чиновника
В Верхнем Уфалее Челябинской области сегодня, тридцатого августа, сотрудники правоохранительных органов во время передачи взятки в двести пятьдесят тысяч рублей задержали ведущего инженера отдела ЖКХ администрации города Валерия Читалова, а также директора ООО «Энергокачество» Сергея Ермакова.
Kursdela.biz пишет, что исходя из пояснений чиновника, в коммерческую организацию он передавал акты осуществленных с начала года мероприятий по энергосервисному контракту на замену освещения, который был заключен с городской администрацией.
Кроме того, он отметил, что двести пятьдесят тысяч рублей — его неофициальная заработная плата в ООО «Энергокачество», о которой знает сам директор предприятия. В обязанности чиновника входило отслеживание неисправных светильников, ремонт которых, в соответствии с контактом, производила коммерческая фирма.
Согласно предварительным данным, Читалов играл роль посредника между коммерческой фирмой и кем-то из высокопоставленных лиц города.
На основе материалов, которые собраны полицией и следственными органами СКР по Челябинской области, было инициировано уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено частью третьей статьи тридцатой и пунктом „в“ части пятой статьи двести девяносто УК РФ (покушение на получение взятки).