В Челябинской области за взятку задержали еще одного чиновника

Kursdela.biz пишет, что исходя из пояснений чиновника, в коммерческую организацию он передавал акты осуществленных с начала года мероприятий по энергосервисному контракту на замену освещения, который был заключен с городской администрацией.

Кроме того, он отметил, что двести пятьдесят тысяч рублей — его неофициальная заработная плата в ООО «Энергокачество», о которой знает сам директор предприятия. В обязанности чиновника входило отслеживание неисправных светильников, ремонт которых, в соответствии с контактом, производила коммерческая фирма.

Согласно предварительным данным, Читалов играл роль посредника между коммерческой фирмой и кем-то из высокопоставленных лиц города.