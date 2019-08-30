Пропал малыш Тимур Хабиров: в МВД Башкирии прокомментировали ход поисков ребенка

Сегодня, 30 августа, пресс-служба МВД Башкирии опубликовала самые свежие сведения о ходе поисков годовалого Тимура Хабирова, пропавшего более суток назад из своего дома в селе Исмаилово Дюртюлинского района.

Сейчас в поисках участвует уже около двухсот человек, и люди, желающие помочь в поисках ребенка, продолжают приезжать в село. Поисками занимаются сотрудники Управления уголовного розыска, кинологи с шестью служебными собаками, эксперты-криминалисты из МВД, сотрудники следкома, волонтеры поисковых отрядов "Поиск пропавших детей - Уфа" и "Лиза Алерт", местные жители.

Приглашены также водолазы из Главного управлени МЧС России по РБ. Они обследуют близлежащие водоемы.

Следком возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего по факту исчезновения мальчика. Расследование взял под свой особый контроль руководитель ведомства Валерий Липский.

Всех, кто может знать о местонахождении Тимура Хабирова, просят позвонить по телефонам в полицию – 02 или 020 (с мобильного), или связаться с поисковиками по номерам 8-927-969-89-19 или 8 927 941-65-11.