Поиски ребенка в Башкирии: следствие проверило версию о похищении ребенка отцом

Сегодня, 30 августа, в открытом доступе появилась более подробная информация о ходе поисков годовалого малыша, пропавшего сути назад из своего дома в Дюртюлинском районе Башкирии.

Вопреки слухам о том, что 29-летняя мать ребенка Юлия безответственно относилась к нему и могла оставить надолго у чужих людей, поисковики настроены опровергнуть подобные фейки.

По их данным, семья, в которой рос пропавший Тимур Хабиров, считается благополучной, хотя женщина в последнее время занималась воспитанием пятилетней дочки и годовалого сына одна. Отец из семьи ушел.

По уточненным данным, она уложила детей спать в половине первого ночи накануне. В два часа ночи она заглянула к Тимуру, дала ему попить кефир. А когда зашла в комнату в 5.30 утра, сына там уже не оказалось. Юлия сразу же обратилась в полицию.

Известно, что отца Тимура зовут Денис, он живет в одном из сел Дюртюлинского района. Но по данным издания life.ru, у него на момент пропажи ребенка есть алиби. Источник в правоохранительных органах рассказал, что в ночь с 28 на 29 августа Денис был у себя дома в присутствии друзей. Этот факт подтверждается съемками камер уличного видеонаблюдения.

Поиски ребенка продолжаются. Сегодня волонтеры вновь собрались возле сельсовета в деревне Исмаилово, чтобы продолжить обследование территории.