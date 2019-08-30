Поиски ребенка в Башкирии: поисковики попросили не осложнять им работу сплетнями

Сегодня, 30 августа, по ситуации с поисками годовалого малыша, пропавшего из своего дома более суток назад, никаких обнадеживающих известий пока не появилось. При этом ситуация уже обросла всевозможными слухами, которые поспешили опровергнуть поисковики.

Так, руководитель группы «Поиск детей - Башкортостан» Павел Нестеров обратился на своей странице в социальных сетях ко всем любопытным с просьбой прекратить распространят фейки.

По его словам, распространенная ранее информация о том. что ребенок мог пострадать от рук матери, которая теперь скрывает происшедшую трагедию и прочие домыслы мешают поискам.

Поиски продолжаются. Сегодня добровольцы собираются у сельсовета деревни Исмаилово и отправляются продолжать обследование территории.

Напомним, по уточненной информации, мальчику всего 1 год и 4 месяца. Он жил с 29-летней мамой и пятилетней сестренкой в частном доме в селе Исмаилово Дюртюлинского района. Накануне в шестом часу утра мать заглянула в комнату ребенка и обнаружила его отсутствие. Она сразу же обратилась в полицию.