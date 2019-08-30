Лайнер «Уральские авиалинии» экстренно приземлился в Екатеринбурге
Вчера, 20:45ПроисшествияФото: ru.wikipedia.org
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренное приземление в Екатеринбурге.
Посадка в аэропорт Кольцово была совершена успешно, сообщает 30 августа газета «Известия».
Решение об экстренном приземлении было принято после того, как командир экипажа сообщил диспетчерам о возможной поломке колеса. Согласно предварительным данным, в результате незапланированной посадки никто не пострадал.
В аэропорту после сообщения командира экипажа рейс из Санкт-Петербурга уже ждали пожарные машины и реанимобили.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей